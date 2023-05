Em atualização

A cantora norte-americana Tina Turner morreu, esta quarta-feira, em casa. A lenda da música tinha 83 anos e a morte foi confirmada pelo empresário num comunicado citado pela Sky News. “Tina Turner, a rainha do Rock’n Roll, morreu pacificamente aos 83 anos.”

Nascida no estado norte-americano do Tennessee e a viver atualmente na Suíça, Tina Turner morreu em casa, na localidade de Kusnacht, perto de Zurique. “Com ela, o mundo perde uma lenda da música e uma referência a seguir“, lê-se no comunicado.

Com uma voz poderosa e performances em palco energéticas, Tina Turner ganhou oito Grammys ao longo da sua carreira e entrou no Rock ‘n’ Roll Hall of Fame em 2021. Na descrição, lê-se que Tina Turner condensa a ideia como “uma mulher negra pode conquistar o palco e ser uma potência e um ser humano multidimensional”.

Conhecida por singles como “Simply, The Best” e “What’s Love Got to Do with It”, Tina Turner começou a sua carreira no final década de 1950, integrando os Kings of Rhythm, banda de Ike Turner, com quem viria a protagonizar uma tumultuosa relação.

Foi a solo que Tina Turner conseguiu obter mais sucesso. Ao longo da sua carreira, a cantora norte-americana lançou 15 álbuns e fez doze tournés mundiais.