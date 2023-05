O governo francês proibiu voos internos para locais em que exista alternativa ferroviária e espera que outros países europeus sigam a mesma medida.

A medida, contra as alterações climáticas, visa as deslocações internas com menos de duas horas e meia de comboio, anunciou o ministro dos Transportes.

“Espero que outros países europeus sigam esta medida”, disse o ministro dos Transportes, Clement Beaune, em entrevista esta quinta-feira à France Info.

O ministro, que sublinhou que França é “o único país da Europa” a implementar esta medida, não descartou a hipótese de as duas horas e meia passarem a três horas.

Nesse sentido, Beaune especificou que está a ser planeada a construção de uma linha de alta velocidade entre Bordeaux e Toulouse, que permitirá que todo o corredor Paris-Toulouse seja feito em alta velocidade.

A proibição de voos internos com alternativa ferroviária inferior a duas horas e meia foi autorizada pela Comissão Europeia.

Tendo em conta as muitas exceções, na prática esta medida na prática levou apenas à supressão de três ligações, entre o aeroporto parisiense de Orly e as cidades de Bordeaux, Lyon e Nantes, que a Air France (a companhia que fazia aquelas ligações) já tinha deixado de operar no início de 2020 devido à pandemia de Covid-19.

A Air France prometeu não retomar aquelas ligações com a condição de receber ajuda estatal para superar a crise causada pela Covid-19.

A proibição não impede as ligações entre Lyon e Bordéus com o aeroporto parisiense Charles de Gaulle (CDG) porque são voos de ligação com outros da rede internacional da Air France.