João Almeida admite que adversários "foram melhores" na 18.ª etapa da Volta a Itália: "Não foi ideal, mas ao fim de contas estou feliz"

Ciclista português caiu para o terceiro da geral do Giro, a 39 segundos da camisola rosa, por troca com Roglic. Admite que adversários foram "mais fortes" mas confessou que, no final, ficou "feliz".