10 to 10: de uma amizade pandémica nasceu uma marca sem desperdícios e para todos os corpos

Pensou e aceitou. As sextas-feiras passaram a ser também dias de reuniões, onde trocavam ideias sobre o que achavam que faltava numa marca de roupa feminina. “Nós temos corpos bastante diferentes. Às vezes não é fácil encontrar peças nos tamanhos maiores que sirvam e que fiquem bem”, explica Sandra. De um refletido processo criativo chegaram ao resultado desejado, que já se materializou em quatro coleções de vestuário que assenta bem em vários tipos de corpos, mais finos ou mais largos, mais altos ou mais baixos.

“Um pacto que temos é que nunca vamos fazer uma peça que não vestiríamos”, conta Sandra. Também houve coisas de que aprenderam a gostar uma com a outra. “Esperava tudo na minha vida menos vir a usar uns calções no verão”, ri-se enquanto explica que foi Alejandra quem a fez dar uma segunda oportunidade a tal modelito. “Ela gostava menos de cor do que eu gosto e na primeira coleção lançámos umas calças amarelas”, continua, antes da parceira completar: “E eu agora tenho umas calças amarelas, nunca na vida ia acreditar nisso. Cada uma teve de sair da sua zona de conforto e foi puxando a outra a sair da sua.”

Para se forçarem, lá está, a sair das suas zonas de conforto, resolveram também servir como modelos para a primeira campanha da marca. “Gostamos de fotografar com, como se diz, ‘pessoas normais’. Não que as modelos não o sejam, mas acredito que os clientes se identificam muito com o projeto por fazermos esta escolha”, explica Alejandra. Das quatro campanhas que fotografaram, apenas uma contou com uma modelo profissional.

As “barreiras”, como referem, que as mulheres erguem em torno de si mesmas estão muito presentes no conceito, mais precisamente a vontade que têm de as quebrar. “Eu vejo coisas super positivas na Sandra e ela vê coisas super positivas em mim, mas quando olhamos para nós próprias não vemos essas coisas. Por que é que somos tão exigentes connosco?”, questiona Alejandra, e a pergunta não se aplica só a elas, mas às mulheres em geral.

O nome da marca foi buscar inspiração ao plano que guiou a produção desde o início e que passa por criarem apenas 10 unidades de cada peça. Para fecharem esse ciclo, resolveram lançá-la a 10 de outubro, o décimo mês. “O 10 é nosso amigo, ajuda-nos a ter um ponto de partida para a produção”, revela Sandra. Apesar de continuarem a seguir este processo, perceberam desde cedo que, por vezes, essas unidades não são suficientes quando a procura é maior, o que já as levou a relançarem várias vezes algumas peças.