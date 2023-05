A Arábia Saudita parece ter sido validada enquanto destino futebolístico assim que Cristiano Ronaldo aterrou no país do Médio Oriente. As grandes figuras que têm sido associadas ao campeonato do país têm características comuns: jogam em grandes clubes, estão na casa dos 30 anos e são conhecidos o suficiente para meter o nome do país no mapa. Karim Benzema enquadra-se em todos estes parâmetros e, segundo avança a imprensa internacional, o interesse em levar o internacional francês, vencedor da Bola de Ouro em 2022, para o Médio Oriente é uma realidade.

O jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano avança que Benzema tem uma proposta salarial de 100 milhões de euros por época, ao quais se juntam outros benefícios. Desta forma, ia reforçar o Al Ittihad, equipa que se sagrou campeã nacional à frente do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, na próxima temporada. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já tem conhecimento da proposta e o jogador de 35 anos deve tomar um decisão em relação ao futuro em breve. Esta temporada, o treinador do Al Ittihad foi Nuno Espírito Santo, mas a continuidade do técnico português no clube é ainda uma incógnita.

Al Ittihad expect Karim Benzema's final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. ????⚪️???????? Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023

Ao mesmo tempo, desde Espanha, chegam notícias que também dão conta da possibilidade de Benzema rumar à Arábia Saudita que apontam para os 200 milhões de euros por ano. A diferença entre nos números pode justificar-se por questões relacionadas com a cedência dos direitos de imagem e dos acordos de promoção do país em função da aposta na realização do Mundial 2030, motivo pelo qual os jogadores negoceiam com o estado saudita. De recordar que parte dos 200 milhões de euros que Ronaldo recebe por ano estão relacionados com a vertente comercial e não com a prática desportiva.

???????????? Karim Benzema has been offered a €400m contract to join a Saudi Arabian club [via @AlvaroMonteroYF] pic.twitter.com/an21F4718b — Football Daily (@footballdaily) May 31, 2023

Karim Benzema está desde 2009 no Real Madrid. No clube espanhol, foi colega de equipa do possível futuro adversário, Cristiano Ronaldo. Em 647 jogos, o francês marcou 353 golos e conquistou cinco vezes a Liga dos Campeões. Ao longo da temporada 2021/22 marcou 44 vezes e fez 15 assistências, registos que lhe valeram a conquista da Bola de Ouro, sendo eleito à frente de Sadio Mané e Kevin De Bruyne.

O contrato de Benzema com o Real Madrid, onde é capitão de equipa termina neste mês de junho. Os merengues ainda têm um jogo na La Liga contra o Athletic Bilbao para disputar.