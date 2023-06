Morreu esta quinta-feira Christopher Beck, ex-vice-presidente do Millennium BCP, aos 77 anos, confirmou o Observador.

Em 2014 foi o único absolvido num processo que visou Jardim Gonçalves, Filipe Pinhal e António Rodrigues, por crimes de manipulação de mercado e falsificação de documentos. Os outros três foram condenados por manipulação de mercado.

“Foi feita justiça”, afirmou, na altura. Christopher de Beck considerou que só foi envolvido no processo porque, na altura dos acontecimentos, era vice-presidente do banco, e garantiu que não sabia nada sobre a utilização das contas offshore para comprar ações do banco.

Este gestor teve vários cargos no Millennium BCP em Portugal e nas diferentes unidades do banco noutros países, como Polónia e Grécia.

Foi vice-presidente do conselho de administração do Millenium BCP Investimento, vogal da administração do Millenium BCP – Prestação de serviços ACE e foi, também, vice-presidente do conselho de administração da Fundação Millenium BCP.