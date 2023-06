A Polícia Judiciária (PJ), com o apoio da Marinha, intercetou em alto mar uma embarcação de recreio suspeita de estar a ser usada para transportar grandes quantidades de droga e deteve o único tripulante, segundo fonte da polícia.

No veleiro, que fazia a travessia do Oceano Atlântico entre a América Latina e a Europa, foram encontradas e aprendidas “significativas quantidades de cocaína”, refere a PJ, adiantando que o homem detido tem 53 anos e nacionalidade estrangeira.

A “Operação Mónaco”, desencadeada nos últimos dias através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ com o apoio da Marinha, visava o combate ao tráfico internacional de estupefaciente por via marítima.

O veleiro com cerca de 16 metros de comprimento foi escoltado para a Base Naval de Lisboa onde chegou esta quinta-feira, acrescenta a polícia.

A operação, que foi desencadeada no âmbito de inquérito dirigido pela Direção de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, contou com a colaboração da Drugs Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos, da Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), de França, e também com o apoio do Maritime Analisys and Operations Centre — Narcotics (MAOC-N) com sede em Lisboa.