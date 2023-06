O ministro da Administração Interna afirmou este sábado respeitar os protestos admitidos pelas forças de segurança durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), mas acredita que estas não deixarão ficar mal o país.

“Quero dizer que tenho das forças de segurança, da PSP e da GNR, o exemplo de grande patriotismo, são mesmo patriotas, e os nossos polícias e os nossos guardas não deixarão ficar mal o país, isso é aquilo que eu sei de fonte segura”, afirmou este sábado José Luís Carneiro em Guimarães, no distrito de Braga, em declarações à RTP.

O governante mostrou-se tranquilo, referindo que os sindicatos aproveitam estes momentos para chamar a atenção para assuntos que os preocupam.

Os chefes da Polícia de Segurança Pública (PSP) ponderam uma “paragem de atividade” durante a JMJ caso a tutela não responda às suas reivindicações, disse à Lusa, no sábado, o presidente do sindicato que os representa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Anteriormente, já as organizações representativas das forças de segurança haviam anunciado “ações de luta fora do normal” durante a JMJ para pressionar o Governo a aceitar as reivindicações feitas, nomeadamente aumento de vencimentos, descontos para subsistemas de saúde e condições de serviço.

José Luís Carneiro avançou que “muito em breve” a secretária de Estado da Administração Interna voltará a reunir-se com todos os sindicatos para prosseguir o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em algumas áreas.

“Há um esforço que tem vindo a ser feito, mas sabemos que há aspetos ainda a melhorar porque alguns casos são assuntos com 12, 15, 20 e até 30 anos e não é possível resolvê-los todos de uma vez só”, sublinhou.

Sobre as reivindicações de sindicatos e associações dos profissionais das forças de segurança, o governante respondeu que estes terão um aumento nos vencimentos e que estão a ser feitos investimentos, por exemplo, no alojamento.

De acordo com o ministro, a Direção Nacional da PSP irá garantir tudo o que será essencial para que os polícias que irão estar na JMJ, que decorre em agosto, em Lisboa, possam contribuir para um “momento alto” no país.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a edição deste ano da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.