“A minha mulher não precisa de um presente de casamento, ela já tem o Zlatan”. A frase que decretou Ibrahimovic uma instituição do humor foi dita com um tom de ‘como é vocês iam viver sem mim?’. Pois bem, o futebol vai ficar órfão do sueco de 41 anos que anunciou em pleno San Siro que vai terminar a carreira de jogador de futebol.

“Está na altura de dizer adeus ao futebol, não a vocês”, começou por dizer no discurso de despedida. “Não consigo respirar, mas tudo bem. Tenho tantas lembranças e emoções dentro deste estádio. A primeira vez que cheguei ao AC Milan deram-me felicidade, na segunda vez deram-me amor. Agradeço à minha família pela paciência. Depois à segunda família, jogadores e equipa técnica. Obrigado também aos diretores pela oportunidade que me deram. Agradeço também aos adeptos de coração, receberam-me de braços abertos. Serei um torcedor do AC Milan para toda a vida”.

Zlatan Ibrahimovic passou por três clubes italianos — AC Milan, Inter e Juventus –, mas teve uma despedida a fazer lembrar Totti que ficou conhecido por ter representado um só clube ao longo da carreira. Entre lágrimas e uma coreografia de despedida, o avançado disse adeus ao futebol quando se esperava que se despedisse do clube rossoneri.

Sem nenhuma Liga dos Campeões no currículo, Zlatan Ibrahimovic deixou uma marca vincada na carreira que durou 24 anos. O sueco que tinha regressado recentemente à seleção representou clubes, fora de Itália, como o FC Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Manchester United. Ibra marcou 511 golos e nos 866 jogos de clubes em que participou e foi internacional pela Suécia em 122 ocasiões nas quais fez o gosto ao pé por 62 vezes.

A homenagem a Ibrahimovic decorreu após a vitória do AC Milan por 3-1 contra o Hellas Verona. Rafael Leão marcou dois golos e foi festejar com o até então colega de equipa.

Zlatan Ibrahimović: "The time has arrived to say goodbye". We will miss you, forever and ????????????????????????❤️???? Good luck in retirement ???? pic.twitter.com/vF0w3kCKU9 — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023