As equipas de resgate não encontraram qualquer sobrevivente no local da queda de uma pequena aeronave que, depois de se ter desviado da rota, sobrevoou a capital dos Estados Unidos e ficou incontactável, avançou a polícia.

O Cessna 560 Citation V, que teria quatro pessoas a bordo, despenhou-se no domingo numa zona montanhosa numa parte rural do vale de Shenandoah, perto de Montebelo, no estado norte-americano de Virgínia (leste), por volta das 15h30 (19h30 em Lisboa).

#INCIDENT | On June 4, a sonic boom was heard in the Washington DC area as two F-16 fighters were scrambled to intercept an unresponsive Cessna Citation which had entered a 'no fly' zone.

The aircraft subsequently crashed in a mountainous region of southwest Virginia.

— AviationSource (@AvSourceNews) June 5, 2023