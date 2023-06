A Binance, empresa que é, de longe, a mais utilizada no mundo para comprar e vender criptomoedas, foi alvo de um processo por parte da SEC, supervisor financeiro norte-americano, que a acusa de mentir aos reguladores e de “gerir de forma inadequada” vários milhares de milhões de dólares de dinheiro dos investidores – enviando-os para outras empresas controladas pelo fundador da Binance, Changpeng Zhao. A Binance é uma “rede de mentiras”, diz o regulador.

A notícia do processo instaurado pelo principal regulador financeiro dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC), levou a uma quebra súbita no preço de criptomoedas como a bitcoin, na noite de segunda-feira. A criptomoeda mais valiosa e mais conhecida estava a ser negociada a mais de 26.700 dólares e derrapou para 25.800 dólares (pouco mais de 24 mil euros), os valores mais baixos dos últimos três meses.

Num processo de 136 páginas, a SEC acusa a Binance de misturar milhares de milhões de dólares de dinheiro dos clientes e enviá-los para uma outra empresa, a Merit Peak Ltd, controlada pelo fundador. Por outro lado, a gigante das criptomoedas também é acusada de ter mentido aos reguladores acerca dos mecanismos de controlo (incluindo anti-branqueamento de capitais) que estão ativos nas suas plataformas.

Acusada de operar assente numa “rede de mentiras”, a Binance garantiu que vai combater este processo “vigorosamente” – e já não é a primeira vez que os reguladores nos EUA tomam medidas concretas contra esta plataforma cujo líder se assume como um fervoroso defensor do dinheiro descentralizado e de uma limitação dos poderes das entidades governamentais.

“Nós alegamos que Zhao e entidades ligadas à Binance promovem uma vasta rede de mentiras, conflitos de interesse, falta de transparência e evasão premeditada da lei”, afirmou o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado. Em contraponto, além de garantir que se vai defender “vigorosamente” destas acusações, a Binance assegurou os clientes de que todos os ativos que estão alojados na sua plataforma estão “seguros e a salvo”.