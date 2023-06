É o desfecho de temporada que todos os aficionados do futsal esperam: um playoff de apuramento do campeão nacional entre Sporting e Benfica, as duas melhores equipas do país e duas das melhores equipas do mundo. E esta época, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, a subida de rendimento encarnado quase apagava o favoritismo leonino e abria a porta a um equilíbrio que tornava o vencedor impossível de antecipar.

Com 130 partidas disputadas entre Sporting e Benfica, os leões lideravam com 58 vitórias contra 42 dos encarnados. A hegemonia recente do conjunto de Alvalade, porém, viveu uma temporada de autêntica travagem: apesar de ser bicampeão nacional e de ter ficado no primeiro lugar da fase regular do Campeonato, o Sporting perdeu a final da Taça de Portugal para o Benfica, caiu nas meias-finais da Taça da Liga que a equipa da Luz também conquistou e só foi superior na Supertaça.

Ou seja, era mesmo impossível antever que versão do Sporting e que versão do Benfica começaria a aparecer este sábado, no Pavilhão João Rocha, no primeiro jogo do playoff de apuramento do campeão nacional. “Estamos a duas semanas de ir de férias e todos queremos fazê-lo como campeões. Há uma vontade muito grande de ganhar títulos, algo que não acontece desde a Supertaça, há muito tempo. Somos um grupo vencedor e habituado a ganhar, mas este ano estamos a falhar por um ou outro pormenor”, explicou Nuno Dias, o treinador leonino.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estamos nesta competição para a vencer. Sabemos que derrotámos o Sporting da última vez que os defrontámos e esse triunfo tem de nos trazer confiança. Não podemos achar que será um jogo semelhante, cada encontro tem uma história diferente”, completou Mário Silva, o técnico encarnado, que em março deixou o Leões de Porto Salvo para substituir Pulpis.

⏰ 08 | 1°T : GOOOOL DO CP SPORTING

⚽️ Tomas Paço Sporting 1-0 Benfica ???? Final Liga Placard de Futsal pic.twitter.com/UCgkCOUPCq — Futsal Profissional (@FSProfissional) June 10, 2023

⏰ 10 | 1°T : GOOOOL DO SPORTING

⚽️ Cavinato CP Sporting 2-0 Benfica ???? Final Liga Placard de Futsal pic.twitter.com/k4RLTGhvj7 — Futsal Profissional (@FSProfissional) June 10, 2023

A primeira parte pertenceu quase por inteiro ao Sporting, que chegou ao intervalo a ganhar por quatro golos de diferença e a demonstrar uma superioridade clara em relação ao Benfica. Tomás Paçó abriu o marcador ao atirar à entrada da área na sequência de um canto (7′), Cavinato aumentou a vantagem com um remate seco após um desequilíbrio de Merlim (10′), Pauleta marcou também num lance de bola parada (13′) e João Matos, com um grande pontapé de primeira em posição frontal para a baliza, levou os números para a goleada (18′).

Pelo meio, entre várias oportunidades dos leões que poderiam ter desnivelado ainda mais o resultado, o Benfica só assustou numa jogada em que Gonçalo Sobral apareceu na cara de Guitta e permitiu a defesa do guarda-redes (9′). O jogo voltou mais morno para a segunda parte, com menos oportunidades e aproximações mais espaçadas às balizas, entre muitos duelos na zona do meio-campo e investidas pouco eficazes. Ainda na primeira metade do segundo tempo, porém, os encarnados reduziram a desvantagem com um pontapé de longe do guarda-redes Léo Gugiel que desviou em Zicky e enganou Guitta (28′).

⏰ 12 | 1°T : GOOOOL DO SPORTING

⚽️ Pauleta CP Sporting 3-0 Benfica ???? Final Liga Placard de Futsal pic.twitter.com/owm217tb0V — Futsal Profissional (@FSProfissional) June 10, 2023

⏰ 19 | 1°T : GOOOOL DO SPORTING

⚽️ João matos CP Sporting 5-0 Benfica ???? Final Liga Placard de Futsal pic.twitter.com/aTR4LqMY1E — Futsal Profissional (@FSProfissional) June 10, 2023

Mário Silva proporcionou o cinco para quatro a cerca de quatro minutos do fim, com Bruno Coelho a funcionar como guarda-redes avançado, e os leões aproveitaram para ver Guitta marcar de baliza a baliza e fechar as contas (38′). No fim, o Sporting goleou o Benfica no primeiro jogo do playoff de apuramento do campeão nacional de futsal e conquistou a vantagem inicial antes de visitar o Pavilhão da Luz na segunda partida.