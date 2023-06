A casa do presidente da Assembleia-Geral da Liga Portugal, Mário Costa, foi esta segunda-feira alvo de buscas por parte de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), noticia o Expresso.

Segundo aquele jornal, Mário Costa foi constituído arguido pelo Ministério Público no caso em que estão a ser investigados negócios clandestinos que envolvem a compra de jogadores de futebol asiáticos e sul-americanos. Poderão estar em causa crimes de tráfico de seres humanos.

O SEF confirmou em comunicado que está a decorrer uma operação com “um efetivo de 50 elementos”, mas recusou adiantar “qualquer outro tipo de informação, dado que o processo se encontra em segredo de justiça”.

Em causa estarão, de acordo com o Expresso, mais de trinta situações que envolvem menores, incluindo jovens que pagam 500 euros por mês para estar no país.

De acordo com o jornal, os jovens assinam contratos com clubes pequenos da zona norte do país, não recebem dinheiro e ficam sem possibilidade de sair do país por não terem o passaporte.

Mário Costa estaria alegadamente envolvido nestes esquemas e, segundo o Expresso, tentaria vender o modelo de negócio a “investidores”.

A Liga Portugal publicou um comunicado na sua página de internet, dizendo-se “surpreendida” pelas notícias e garantindo que a investigação não está relacionada com os cargos exercidos por Mário Costa na organização responsável pelos escalões de futebol profissional em Portugal.

“Surpreendida pelas noticias veiculadas que envolvem o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, a Liga Portugal informa que, embora os factos relatados em nada estejam relacionados com cargo exercido pelo Dr. Mário Costa na Liga Portugal, está a acompanhar a evolução das diligências, aguardando por mais dados — respeitando sempre o princípio da presunção de inocência e defendendo também de forma intransigente os princípios de ética e transparência da instituição — para uma avaliação mais concreta da situação”, diz a nota da Liga.