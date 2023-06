Uma sondagem publicada esta segunda-feira pelo jornal espanhol ABC mostra uma vantagem clara do Partido Popular (PP) nas eleições gerais marcadas para 23 de julho. A força de centro-direita liderada por Alberto Núñez Feijóo deverá eleger entre 150 e 153 deputados, o que corresponde a cerca de 36,6% dos votos. Contudo, isso não é suficiente para atingir a maioria (176).

Assim, para chegar ao poder, tudo aponta que o PP necessite do VOX, que deverá eleger entre 33 a 35 deputados, ficando-se pelos 12,4%. Mesmo nos piores cenários, se as duas forças políticas se coligarem, é o suficiente para obterem maioria no Congresso dos Deputados e conseguirem governar.

Por seu turno, Pedro Sánchez deverá sair do governo, de acordo com a sondagem elaborada pela GAD3. O PSOE deverá eleger entre 101 a 104 deputados, ficando-se pelos 27,7%. À esquerda dos socialistas, a coligação Sumar (que, neste estudo de opinião, tem acoplado o Unidas Podemos) deverá conseguir entre 27 a 29 deputados (com 11,2% dos votos), ficando muito longe dos 176 parlamentares necessários para formar uma maioria.

Os restantes partidos, de cariz mais regionalista, deverão eleger cerca de 34 deputados, o correspondente a 9% das intenções de votos. Uma coligação entre as forças, os socialistas e a coligação Sumar também fica a sete deputados de conseguir atingir a maioria necessária para governar.

Face às últimas sondagens, nota a ABC, os populares têm recuperado terreno, ao passo que os socialistas têm estabilizado os números. A vantagem do PP alimenta-se com a descida do VOX. Por sua vez, os partidos mais à esquerda registam uma pequena descida.

A sondagem da GAD3 para o jornal ABC foi elaborada entre 5 a 8 de junho (depois das eleições regionais) e contou com 2007 entrevistas.