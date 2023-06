Algumas dezenas de páginas lidas em 45 minutos. E com duas interrupções, inéditas na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, pelo meio. Foi assim que Hugo Mendes, ex-secretário de Estado das Infraestruturas, peça central do puzzle Alexandra Reis, se apresentou perante os deputados da CPI, naquela que é a antepenúltima audição do inquérito à TAP.

Na longa intervenção inicial, Hugo Mendes procurou descodificar alguns dos temas que foram sobrando para si desde o início do processo e nas audições anteriores: o ‘ok’ aos 500 mil euros de Alexandra Reis, a informalidade na comunicação entre o Ministério e a TAP, o suposto bloqueio da comunicação entre a TAP e as Finanças e a viagem do Presidente da República.

Hugo Mendes, que foi secretário de Estado das Infraestruturas durante dois anos e três meses até ao passado dia 28 de dezembro, começou por afirmar que tanto na TAP como nas outras empresas que tutelou, sempre pautou as relações com os conselhos de administração “pelo respeito da autonomia de gestão”, com “disponibilidade para acompanhar em tudo, estivesse em causa alguma dificuldade junto do Ministério das Finanças, bloqueio com concessionários ou sindicatos”. Era assim com todas, afiançou, incluindo a TAP. Mas a TAP era uma empresa “diferente”, reconheceu, devido à injeção de 3,2 mil milhões de euros, à reconfiguração acionista de 2020 e à reestruturação. “Tem uma ferida aberta a sangrar todos os dias que exige os cuidados de todos os que a querem salvar”.

