A cerimónia conhecida como “Trooping the Colour” decorreu este sábado, em Londres, e contou com um desfile desde o Palácio de Buckingham até ao Horse Guards Palace. O Rei Carlos III cumpriu a tradição e participou montado a cavalo, acompanhado pelos seus coroneis reais.

O “Trooping the Colour” é um desfile colorido que remonta ao reinado de Carlos II (1660-1685), como forma de celebrar o aniversário oficial do monarca do Reino Unido, no qual os vários regimentos se apresentam cada um com uma cor diferente. Apesar de o rei Carlos III só fazer anos a 14 de novembro, o terceiro domingo de junho é tradicionalmente reservado para esta celebração, para aproveitar o bom tempo que se faz sentir na capital britânica, segundo a agência Lusa.

Como indica a BBC News, o monarca cumpriu uma tradição real antiga 30 anos depois, desde a participação da Rainha Elizabeth II e juntou-se ao cortejo a cavalo juntamente com 1500 soldados, 300 cavalos e centenas de músicos.

O percurso realizou-se entre o Palácio de Buckingham até ao Horse Guards Parade, em St James’ Park, onde ocorreu a cerimónia, assistida pelos membros reais e por milhares de pessoas.

Antes de o desfile começar, o Príncipe de Gales prestou homenagem aos que participaram no ensaio da semana passada, nomeadamente os três soldados que desmaiaram devido às temperaturas elevadas, que atingiram os 30°C.

A abrir o “Trooping the Colour”, para além do Rei Carlos III, acompanharam também a cavalo os coronéis reais, incluindo o Príncipe William, a Princesa Ana e o Príncipe Eduardo. Seguiu-se o coche puxado por cavalos que transportou a Rainha, a Princesa de Gales e os seus filhos, o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, escoltada por soldados. Já os duques de Sussex, Príncipe Harry e Meghan Markle não participaram na cerimónia porque, como o The Independent indica, não foram convidados.

O monarca é o chefe das forças armadas e, por isso, durante a cerimónia em Horse Guards, fez a saudação como coronel em chefe dos sete regimentos da Household Division ao som do hino nacional “God Save the King”. A Rainha Camilla juntou-se ao marido para assistir ao 1º. Batalhão de Guardas Galeses a hastear a bandeira de regimento, perante centenas de guardas e oficiais, como indica a CNN.

Após o desfile, a família real regressou ao Palácio de Buckingham para assistir a um longo voo militar, que surpreendeu o rei ao formar no ar a mensagem “CR”, as iniciais que significam Charles Rex.

Para finalizar, foi disparada uma salva de 41 tiros no Green Park e uma segunda salva na Torre de Londres, pela Reserva do Exército da Cidade de Londres. “Estamos muito contentes por virmos hoje. Há anos que trazemos os nossos filhos para ver toda a pompa e cerimónia”, afirmou um fã da família real à BBC.