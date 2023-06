A Royal Ascot está de volta para mais uma edição de intensas corridas de cavalos e de chapéus extravagantes – a imagem de marca do evento. O primeiro dia da prova contou com a presença do Rei Carlos II e da Rainha Camilla naquela que é a primeira edição do casal enquanto monarcas, depois da morte da Rainha Isabel II.

Ao contrário daquilo a que a monarca habitou o público, com visuais monocromáticos marcados por cores vivas, a Rainha Camilla surgiu num registo mais leve: um vestido branco da Dior acompanhado por um casaco creme e um chapéu dos mesmos tons.

Uma escolha adornada com uma pregadeira de diamantes, em homenagem à Rainha Isabel II. Desenhada em 1919 por Courtauld Thomson, a joia em forma de concha foi oferecida pela irmã do lorde à Rainha Mãe, em 1944, expressando o desejo de que a mesma fosse “passada de Rainha para Rainha de Inglaterra”. Quando morreu, o adorno foi herdado por Isabel II.

The King and Queen have arrived at #RoyalAscot ???? The Royal Family have a longstanding relationship with the races at @Ascot – dating back to Queen Anne in 1711! pic.twitter.com/4jL5Nu3B8u — The Royal Family (@RoyalFamily) June 20, 2023

Aos seguidores da Família Real britânica não escapou o vestido da Dior usado por Camilla numa altura em que a marca de luxo esteve envolvida numa polémica com Meghan Markle. Durante esta semana surgiu a informação de que a agência de talentos norte-americana que representa Meghan, a William Morris Endeavor, estaria a tentar fechar um contrato com a Dior numa tentativa de melhorar a imagem da duquesa de Sussex. Na terça-feira, a marca de moda francesa negou a existência de qualquer acordo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sinónimo de elegância e moda intemporal, a Royal Ascot arrancou termina este sábado, 24 de junho. No primeiro dia do evento, foi igualmente notícia a ausência de Kate Middleton e do príncipe William. A ausência da duquesa de Cambridge fez-se sentir, uma vez que é hábito deslumbrar os fãs com os seus visuais.

Quem não faltou à edição de 2023, foram Zara e Mike Tindall, a princesa Ana, a princesa Beatrice e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi.

Também a portuguesa Maria Cerqueira Gomes esteve no evento, a convite da marca de relógios de luxo Longines. Com um vestido branco em renda da Self Portrait e um chapéu da Silvia Teles arte & acessórios, a apresentadora destacou-se pela elegância.

Entre as corridas e o glamour, houve ainda lugar para uma homenagem à Rainha Isabel II. A monarca, cuja paixão por cavalos era conhecida, foi durante sete décadas presença assídua naquele que era o seu evento predileto.

Remembering Queen Elizabeth II at Royal Ascot. pic.twitter.com/dnQLWmnKEa — Ascot Racecourse (@Ascot) June 20, 2023

Veja na galeria em cima os visuais e os chapéus — alguns mais extravagantes — que marcaram o primeiro dia da edição de 2023 da Royal Ascot.