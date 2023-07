Mais de 90 medidas para tentar remendar um SNS “em rutura”. É este o objetivo do PSD, que lançou esta segunda-feira uma semana que dedicará aos problemas no setor da Saúde, e que vai acabar com um debate sobre o mesmo tema proposto pelo partido no Parlamento, de forma a pressionar o Governo e a tentar mostrar que tem um caminho alternativo para uma área delicada.

Pela manhã, o PSD reuniu a sua comissão permanente com o assunto na agenda e chegou a uma conclusão: “O estado a que o Governo deixou a Saúde chegar é inaceitável e tem de ser invertido”, sentenciou Luís Montenegro aos jornalistas, no final da reunião. “O SNS foi durante muitos anos o pilar do Estado social, mas neste momento entrou em rutura”.

Considerando que o estado do SNS não traz “justiça social”, por significar que quem tem recursos financeiros tem um acesso facilitado e que quem não os tem pode estar anos sem médico de família ou à espera de uma consulta, o PSD avançou assim para a apresentação do seu documento “enquadrador” sobre políticas de Saúde, de que falará durante uma semana de visitas no setor, e que acompanha cinco projetos de resolução (ou seja, recomendações ao Governo) já entregues no Parlamento.

