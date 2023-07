A notícia que já todos podiam escrever: Luís Castro é o novo treinador do Al Nassr de Cristiano Ronaldo

O treinador português recebeu a proposta do Al Nassr há algumas semanas, com os órgãos de comunicação brasileiros a avançarem mesmo com uma chamada de Cristiano Ronaldo para tentar convencer Luís Castro. Após a vitória frente ao Palmeiras há menos de duas semanas, uma reunião entre o treinador e John Textor, proprietário do Botafogo, acabou por terminar sem qualquer decisão.

Por um lado, os brasileiros não queriam por nada deixar o português sair; por outro, sabiam que a partir do momento em que os sauditas pagassem a cláusula de rescisão de dois milhões de euros, toda a equipa técnica poderia sair se assim o entendesse. Ou seja, com o dinheiro a ser o menor dos problemas, a decisão pertencia a Luís Castro, quiçá uma das mais complicadas da carreira entre a possibilidade de quebrar um jejum de 28 anos do Botafogo ou treinar Ronaldo num novo projeto do futebol que está a apostar cada vez mais forte para abrir uma nova era no país.

Entre as duas hipóteses, o treinador acabou por ser convencido pelo projeto do Al Nassr, que lhe permite não só ser o timoneiro do conjunto principal mas também o responsável por todo o futebol do clube. Mais do que a questão financeira, que teve o seu peso perante as diferenças de realidade dos países, a margem para fazer crescer uma ideia a todos os níveis acabou por vingar. Assim, e ainda antes do encontro frente ao Magallanes a contar para a Taça Sul-Americana, já era anunciada uma saída que deveria ser oficializada após o jogo. Além do salário líquido acima dos 5,5 milhões de euros, Luís Castro terá outras regalias como por exemplo, segundo o Globoesporte, ficar com a casa onde irá viver caso cumpra todo o contrato até 2025.