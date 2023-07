As 17 pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede de tráfico de droga que operava na região do Algarve e detidas na quarta-feira, em São Brás de Alportel, ficaram em prisão preventiva, informou este sábado a GNR.

Em comunicado, a força de segurança indicou que os detidos, 14 homens e três mulheres, com idades entre os 19 e aos 60 anos, foram presentes este sábado ao tribunal de Faro, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

De acordo com a GNR, os suspeitos pertenciam, alegadamente, a uma rede de tráfico de estupefacientes que operava com particular incidência nos concelhos de São Brás de Alportel, Loulé, Faro, Olhão e Tavira, todos no distrito de Faro.

As detenções resultaram de uma investigação que decorria há cerca de um ano pelo Núcleo de Investigação Criminal de Faro da Guarda.

Na altura foram também constituídas arguidas duas mulheres, com 44 e 55 anos, suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas.

Durante a operação foram efetuadas um total de 22 buscas em habitações, veículos e estabelecimentos comerciais.

Da ação resultou a apreensão de 9.667 doses de heroína, 7.632 de cocaína, 2.855 de haxixe, 258 doses e 29 plantas de canábis, seis armas de fogo, uma arma de ar comprimido e diversos artigos utilizados na preparação e acondicionamento dos estupefacientes.

Foram também apreendidos um aerossol de defesa, diverso equipamento informático e de comunicações, peças em ouro e mais de 69 mil euros em numerário.

Na operação policial estiveram envolvidas várias valências da GNR dos comandos territoriais de Faro (Algarve) e de Beja (Alentejo).

A operação contou ainda com a colaboração de elementos da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.