Pedro Adão e Silva voltou a recusar retratar-se por ter chamado os deputados da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP de “procuradores de cinema americano de série B”. Sublinhou que “obviamente” não o fará, justificou-o pelo facto de o ataque não ter sido “dirigido a nenhum deputado” e assegurou que se tratou de “uma avaliação sobre o comportamento genérico da comissão”. A preocupação do ministro da Cultura prende-se com a “subordinação da lógica política à lógica mediática” e a “judicialização do Parlamento”.

No programa Grande Entrevista, na RTP, não mudou nem uma linha no discurso que tem vindo a ter nos últimos dias, voltou a criticar o comentário político e a forma como caminha “numa estrada de sentido único”, e explicou que quis chamar a atenção para mudanças na política a reboque de um tom menos cordial: “A tendência para a política espetáculo onde há uma espécie de réplica na política daquilo que se passava no comentário desportivo ou nos reality shows é uma coisa degradante na democracia”.

Aos olhos de Adão e Silva, a CPI demonstrou “algumas tendências que vão além da CPI e que se manifestam em Portugal e nas democracias ocidentais”, mais concretamente a “subordinação da lógica política à lógica mediática” e “a sensação de que há uma espécie de política da indignação permanente”. Sugeriu a necessidade de “reflexão” sobre o que se passa no Parlamento e referiu que o que se passa na casa da democracia “parece estar a decorrer para ser visto e comentado nas televisões numa espécie ciclo de 24 horas que leva a judicialização do parlamento que não vejo e que seja benéfica”. “Ninguém ganha com a política espetáculo”, alertou.

