Começou há pouco mais de um mês e, esta quinta-feira, o julgamento pela morte de Jéssica, a criança de três anos que morreu no ano passado, em Setúbal, entra na fase final e são ouvidas as alegações finais do Ministério Público, da defesa dos cinco arguidos e do único assistente neste processo, o pai de Jéssica. Para o Ministério Público, é claro que Jéssica foi dada como moeda de troca para o pagamento de uma dívida que Inês Sanches fez por serviços de bruxaria e que terá ainda sido utilizada como correio de droga e agredida várias vezes pelos restantes arguidos. E foi isso que voltou a repetir esta quinta-feira à tarde, não sem antes sublinhar que Inês Sanches, mãe de Jéssica, “perdeu a última oportunidade” quando decidiu falar em tribunal, contradizendo as declarações que tinha prestado em dezembro do ano passado às autoridades. “Aguardávamos que, pelo menos quando decidiu prestar declarações, o fizesse com verdade, como se lavasse a alma, buscando uma redenção de atos praticados.”

O Ministério Público deixou cair as acusações a Eduardo Montes,o único arguido em liberdade, pelos crimes de tráfico de droga e de violação. Caiu, aliás, a acusação pelo crime de violação para todos os arguidos — Esmeralda, Ana Pinto, Justo e Eduardo Montes. Em relação a Ana Pinto, Esmeralda e Justo Montes, que estão neste momento detidos, o Ministério Público mantém as acusações por homicídio e ofensas à integridade física. E, para a mãe de Jéssica mantêm-se também os crimes de ofensas à integridade física e homicídio qualificado.

