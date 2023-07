Os interrogatórios no processo Operação Picoas vão deslizar. Armando Pereira, fundador da Altice, e um dos principais indiciados neste caso, que estava para ser ouvido esta terça-feira, só será, afinal, interrogado quarta-feira, 19 de julho, a partir das 14 horas.

O que significa que Hernâni Vaz Antunes, outro dos arguidos e que está também detido, terá de esperar pelo fim do interrogatório a Armando Pereira. Vaz Antunes será o último, dos quatro detidos, a ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre.

Ao que o Observador apurou, Carlos Alexandre está, esta manhã, de turno no tribunal central e, como decorrem férias judiciais, a tratar de processos urgentes, nomeadamente os que têm arguidos presos.

Por isso, só à tarde voltará ao caso Altice, para concluir o interrogatório a Álvaro Gil Loureiro, economista e que trabalha com Hernâni Vaz Antunes. A inquirição a Álvaro Gil Loureiro começou segunda-feira à tarde — depois do interrogatório a Jessica Antunes (filha de Hernâni Vaz Antunes) ter terminado — mas não ficou concluído e, por isso, terá de prosseguir esta terça-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que atira para quarta-feira o interrogatório a Armando Pereira, que deverá iniciar-se às 14 horas.

O Ministério Público investiga indícios de “viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência”, o que poderá constituir crime de corrupção privada na forma ativa e passiva. Está ainda em causa, segundo o DCIAP, “a lesão dos interesses do Estado, em sede fiscal e da verdade tributária”, com a eventual “deslocalização fictícia da domiciliação fiscal de pessoas e de sociedades, com aproveitamento abusivo da taxação reduzida aplicada em sede de IRC na Zona Franca da Madeira”. O que pode configurar crimes de fraude fiscal qualificada. Acrescenta-se que os suspeitos podem ter beneficiado fiscalmente com os alegados esquemas em 100 milhões de euros. Acresce ao rol de suspeitas práticas de crimes de branqueamento e falsificação, “com a utilização de estruturas societárias constituídas no estrangeiro”.