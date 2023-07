Quando em 2015 a Altice ficou com a então PT Portugal, adquirida à Oi, logo Armando Pereira entrou para o conselho de administração da operadora portuguesa como presidente (“chairman”). O cargo era não executivo. A Altice tinha em Portugal outra empresas e escolheu, mais tarde, precisamente gestores dessas operadoras (que teve de vender) — Alexandre Fonseca e João Zúquete da Silva — para entrarem nos quadros daquela que era a maior empresa de telecomunicações em Portugal.

Armando Pereira deixou a função na PT Portugal em janeiro de 2017, mas desde que a Altice ficou com a operadora logo começaram a surgir mudanças no Forum Picoas.

São alguns dos negócios feitos com a PT Portugal (comercialmente designa-se Altice Portugal) que estão sob investigação no DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal), cujo inquérito foi iniciado há três anos, e no âmbito do qual foram feitas buscas durante os últimos dois dias (quinta e sexta feira). Foram detidas três pessoas, entre os quais Armando Pereira, que estava em Portugal de férias. Armando Pereira tem morada na Suíça, mas em Portugal continua a ter um refúgio em Guilhofrei, em Vieira do Minho, distrito de Braga. A Quinta das Casas Novas, com mais de 15 hectares, foi quinta-feira alvo de buscas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.