Morreu Eduardo Pitta, o poeta que fez da escrita uma arma em defesa da homossexualidade

Eduardo Pitta nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo, a 9 de agosto de 1949. Viveu em Moçambique até 1975, quando se mudou para Portugal, estabelecendo-se em Lisboa.Começou a escrever em 1967 e a colaborar assiduamente em suplementos literários de jornais (Notícias, A Tribuna, A Voz de Moçambique e Notícias da Beira), mas foi em 1974 que publicou a sua primeira obra, o livro de poesia Sílaba a sílaba. Contudo, foi em Portugal que atingiu a maturidade literária, primeiro como poeta, depois como ensaísta e crítico de poesia, e mais tarde como ficcionista.

O escritor, que fez da identidade homossexual matéria de criação literária, publicou desde 1974 dez livros de poesia, um romance, duas coletâneas de contos, quatro volumes de ensaio e crítica, duas recolhas de crónicas, dois diários de viagem e o livro de memórias Um Rapaz a Arder.

Com Fractura. A condição homossexual na literatura portuguesa contemporânea, publicado em 2003, Pitta introduziu o debate sobre a existência da literatura gay e queer em Portugal “a um nível inquestionável”, disse Fernando Cascais. Mark Sabine, professor de Estudos Lusófonos na Universidade de Nottingham, considerou-o “a primeira história da homossexualidade literária portuguesa”.

Nesta obra, o escritor defendeu que Portugal não tem “literatura gay” à maneira britânica ou norte-americana, com narrativas e narradores em torno de orientações sexuais minoritárias. Em entrevista ao Observador em 2019, pouco após ter completado 70 anos de idade, afirmou que mantinha a mesma opinião de há 15 anos e que a literatura portuguesa continua “no armário”, porque “a maioria dos escritores nacionais não aborda nas obras respetivas a questão da homossexualidade”. Pitta alertou para uma “regressão conservadora” nas novas gerações.

Pitta foi um importante divulgador e estudioso da obra de António Botto, tendo sido responsável pela edição da sua obra completa pela Quasi e, mais tarde, num só volume, pela Assírio & Alvim. Sobre Botto, o primeiro escritor português a assumir-se publicamente como gay, Pitta disse em 2018, em entrevista ao Observador: “No vasto mundo existiam Whitman, Wilde, Gide e outros, mas não há termo de comparação”.

Identificado com a geração dos anos de 1970, o seu estilo de escrita tem sido classificado como violento e cortante, com uma visão pulsional e agreste da existência, de ritmo acelerado e cariz autobiográfico, e com narrador centrado na identidade sexual do sujeito. Os seus livros estão publicados em vários países e traduzidos para línguas como o francês, italiano e hebraico.

Em 2011, casou com Jorge Neves, seu companheiro desde 1972. Desde 2005 que escrevia regularmente no blogue “Da Literatura”. “A seu respeito tem-se falado de visão pulsional e agreste da existência, ritmo acelerado, timbre neo-expressionista, pathos autobiográfico, triunfo do recalcado, narrador centrado na identidade sexual do sujeito e, last but not least, hermenêutica gay”, refere o seu site.