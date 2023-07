A Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, realizou mais de 350 mil euros na venda, em hasta pública, de sete lotes na zona de expansão do parque industrial do concelho. O presidente da autarquia, Pedro Santana Lopes, adiantou aos jornalistas no final da sessão de câmara que quatro dos lotes, num total de 14 mil metros quadrados, foram adquiridos por uma jovem empresa portuguesa de moldes para revestimento de barcos e construções navais.

Na hasta pública, que decorreu há poucos dias, estavam disponíveis 34 lotes. Santana Lopes não considerou que a procura tenha sido reduzida, porque “há várias empresas em negociações com o Governo à procura de melhores condições para os seus investimentos”.

O autarca revelou que estão na calha mais empresas para se fixarem na Figueira da Foz e que, a seguir ao verão, dentro de dois meses, vai realizar-se outra hasta pública. A zona de expansão do Parque Industrial da Figueira da Foz situa-se na margem sul do concelho.