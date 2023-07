Quem tiver de ir do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para o São Francisco Xavier para reforçar o bloco de partos terá direito a vouchers pagos pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN). Uma nota interna foi distribuída no sábado entre médicos, enfermeiros e restante pessoal para explicar como vai funcionar este sistema que, no máximo, dará para percorrer 10 quilómetros por viagem, a distância que separa os dois hospitais de Lisboa.

A notícia é avançada pelo jornal Público. A partir de 1 de agosto uma parte considerável dos profissionais de Santa Maria, integrado no CHULN, vão reforçar a urgência de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier, que pertence ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. Isto acontece porque arrancam as obras no Santa Maria que implicam o fecho do bloco de partos. Assim, metade das equipas necessárias para manter o São Francisco Xavier a funcionar serão asseguradas pelos médicos (e outros profissionais) do Santa Maria.

Segundo escreve o Público, os vouchers — UberX Saver, viagem a preço mais acessível — são atribuídos por dia e em função da escala do mês. Inicialmente, foi dito que os médicos do Santa Maria prestariam serviço no outro hospital de forma voluntária, mas, entretanto, a administração do centro hospitalar comunicou às equipas que as escalas no São Francisco Xavier seriam obrigatórias.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul alertou a administração do Santa Maria de que os médicos apenas podem prestar serviço no São Francisco Xavier, se assim o consentirem, já que assim está regulado no contrato coletivo de trabalho.