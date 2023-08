Um homem foi detido na segunda-feira por tentativa de homicídio de outro homem durante uma discussão em março de 2022, em Loures, Lisboa, depois de ter sido localizado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

Num comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) revelou que em 23 de março de 2022, o suspeito, com 21 anos, atingiu com uma arma de fogo outro homem, com a mesma idade, “na sequência de uma altercação mantida na via pública entre a vítima e o agressor, por motivos relacionados com relações pessoais e familiares”.

“A vítima foi atingida por vários impactos de projéteis de arma de fogo nos membros inferiores e membros superiores, não tendo sido atingidas outras regiões corporais por razões completamente alheias à vontade e intenção do agressor”, justificou a PJ, destacando a rápida intervenção dos serviços de emergência médica e hospitalares para o “restabelecimento” da vítima.

Segundo a PJ, foi possível identificar o agressor na sequência das diligências efetuadas logo após o crime, mas só na segunda-feira foi possível localizá-lo e detê-lo, quando “se preparava para se ausentar de território nacional para o Reino Unido”.

“A sua localização foi efetuada pelos serviços do SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras], que de imediato estabeleceram contacto com os serviços da Polícia Judiciária, que procederam à detenção do agressor”, acrescentou.

O arguido ficou em prisão preventiva depois de presente a primeiro interrogatório judicial nos serviços do Tribunal Judicial de Lisboa Norte — Loures na quarta-feira.