Uma estátua de Santo António, que tinha sido inaugurada no mês passado em Torres Novas, no distrito de Santarém, foi vandalizada durante a madrugada deste domingo. Tanto o Santo António como o menino Jesus que carrega ao colo foram decapitados, avança o jornal regional Médio Tejo.

A estátua encontra-se numa rotunda no bairro de Santo António, na cidade de Torres Novas, a pouco mais de 20 quilómetros de Fátima.

Junto à estátua foram deixados dois cartazes com as inscrições “Deus está morto” e “Seus pedófilos”, segundo o relatório diário da operação Jornada Mundial da Juventude 2023, do Sistema de Segurança Interna. Os danos são estimados em cerca de 13 mil euros.

“Estou em choque perante este ato inqualificável, de uma enorme falta de respeito, e que em nada corresponde ao que o mundo precisa e à mensagem que o Papa Francisco tem feito passar”, disse Pedro Morte, presidente da União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago.