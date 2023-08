Um trabalhador da construção civil morreu esta tarde de quarta-feira num acidente de trabalho em Pinelas, Bragança. O homem, natural de Bragança, realizava trabalhos nas obras de construção de um hotel naquela freguesia do concelho de Bragança.

Fonte dos bombeiros de Bragança explicou à Lusa que “o colapso de uma máquina deixou o trabalhador esmagado“.

Foi ainda ativado o helicóptero do INEM sediado em Macedo de Cavaleiros, mas o óbito acabou por ser declarado no local. A GNR e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) também se deslocaram ao local.