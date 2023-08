O departamento central do Governo está em “shutdown“, com problemas no servidor depois do sobreaquecimento do centro de dados da secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM). A informação foi confirmada ao Observador pelo gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

“Existe, de facto, um problema nos servidores da SGPCM neste momento, mas a SGPCM está a resolver a questão, substituindo os sistemas que se avariaram. Devido ao calor, o datacenter sobreaqueceu provocando um shutdown do servidor”, respondeu a entidade quando questionada pelo Observador que tem a informação de que esta avaria está a dificultar comunicações desde segunda-feira passada — o que a SGPCM não confirmou, garantindo apenas que “prevê repor toda a situação o mais rapidamente possível”.

Questionado sobre as implicações desta avaria, a secretaria-geral diz que limita “alguns sistemas de menor relevância operacional da SGPCM, como o sistema de arquivo ou o sistema de biblioteca”. Mas acrescenta que “existem também algumas questões na validação dos acessos, o que leva a que sistemas que necessitem de validação obriguem a intervenção humana para tal”. Ao que o Observador apurou, há também dificuldades nas comunicações por email na secretaria-geral que funciona.

A Presidência do Conselho de Ministros é a central do Governo e por onde passa, por exemplo, todo o processo legislativo do Executivo e a SGPCM é o serviço de “apoio jurídico, informativo, técnico e administrativo” desta mesma estrutura.