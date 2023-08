O Benfica tentou durante meses a contratação de Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense. O clube brasileiro mostrou-se intransigente e, segundo a imprensa desportiva foi noticiando, nem com as águias a chegarem aos 12 milhões de euros (depois de uma proposta de dez milhões ter sido anteriormente rejeitada) e a promessa de uma percentagem sobre uma futura venda o jogador rumou a Portugal.

Bento, que ainda procura a primeira experiência na Europa, era tido como uma alternativa a Odysseas Vlachodimos. Apesar do nome de santo, aparentemente, o Benfica pode agradecer aos deuses por não ter realizado o negócio. Aos encarnados caiu-lhes no colo a opção Anatoliy Trubin. Bento foi sendo um nome referido com insistência como alvo. Por a expectativa ser encontrar um suplente (pelo menos numa fase inicial) para Odysseas, não era de estranhar que não existisse um plano B.

Do dia para a noite, Anatoliy Trubin surgiu em velocidade relâmpago no lote de possíveis reforços. Independentemente de ser um nome que o Benfica pudesse já ter referenciado, a notícia de que os encarnados estavam a tentar a contratação do ucraniano alterou a perspetiva em relação ao que o Benfica queria para a baliza.

Se Bento nunca saiu do Brasil, Trubin tem já 14 jogos realizados na Liga dos Campeões e oito na Liga Europa, num total de 94 partidas ao serviço da equipa principal do Shakhtar Donetsk. Ao nível da seleção ucraniana, o guarda-redes de 22 anos soma sete internacionalizações. Com este currículo, é esperado que Roger Schmidt considere a hipótese de o colocar no onze inicial, o que relegaria Odysseas Vlachodimos para o banco de suplentes, após os primeiros jogos do Campeonato e o habitual período de adaptação.

Ainda para mais, o preço de Anatoliy Trubin era convidativo. Só que o Benfica tinha concorrência. O Inter de Milão vendeu André Onana ao Manchester United e estava à procura de uma opção válida para a baliza. Assim que os italianos garantiram a contratação de Yann Sommer, os encarnados ficaram com o caminho livre para avançar por Trubin. De recordar que o Inter também tinha feito uma proposta por Bento, confirmada pelo próprio guarda-redes. O brasileiro, por agora, vai continuar no Athletico Paranaense, clube que vendeu Vitor Roque ao Barcelona num negócio que pode chegar aos 61 milhões de euros.

“Na minha opinião o Benfica é um dos melhores clubes da Europa, então é por isso que eu estou aqui. Estou mesmo feliz por estar aqui. Quero fazer os nossos adeptos felizes, ganhar todos os jogos, todos os troféus. É essa a minha ambição. Português? Tive treinadores e colegas no Shakhtar que falavam português. Por isso consigo dizer algumas palavras como ‘Bom dia malta’, ‘esquerda’, ‘direita’… Tudo palavras simples. Os outros guarda-redes? São todos bons, estamos num grande clube. Para mim é uma oportunidade para me mostrar, desenvolver-me dia a dia. Acrescentar ao clube. Vai jogar quem estiver melhor”, comentou o jovem guardião ucraniano, que assinou contrato até 2028, nas primeiras declarações como benfiquista à BTV.

O Benfica garantiu a contratação de Trubin, que chegou a Lisboa esta segunda-feira acompanhado pelo diretor desportivo encarnado, Rui Pedro Braz, mediante o pagamento de uma taxa fixa de dez milhões de euros, valor ao qual acresce um milhão em variáveis. O maior handicap do negócio é que o Shakhtar Donetsk fica com 40% do valor de uma futura venda.

