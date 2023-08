O mesmo discurso pragmático mas mais leve. Mais confiante. Mais agregador. No lançamento daquilo que pode ser o novo Campeonato para o programa da Liga Portugal, também Rúben Amorim mostrava outra face em comparação com aquilo foram as intervenções públicas do técnico sobretudo na primeira volta do último Campeonato e com uma ideia sempre presente: os adeptos só tinham de manter o mesmo nível da temporada passada, a equipa é que tinha de subir e muito o nível em relação à época passada. E foi à luz dessa ideia, com o contexto de uma venda de Gameboxes que bateu recordes do clube e de uma bilhética que conseguiu chegar à lotação esgotada para o primeiro encontro oficial da época, que o técnico lançara a receção ao Vizela.

