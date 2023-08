Incêndios no Havai continuam a consumir ilha Maui. Há 80 mortos

Já é dado como “o maior desastre natural” na história do Havai. O número de vítimas mortais provocadas pelos incêndios na ilha de Maui, no arquipélago, continua a aumentar. No último balanço de sexta-feira registam-se 80 mortos, ultrapassando as vítimas do tsunami de 1960, que matou 61 pessoas.

“O que vimos foi catastrófico. A extensão da destruição de Lahaina [cidade histórica e turística da ilha de Maui] é chocante. Parece que uma bomba arrasou tudo”, referiu Josh Green, governador do Havai, citado pelo The Guardian.