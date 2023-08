Incêndios florestais estão a destruir largas áreas de território no estado norte-americano do Havai, em particular a ilha de Maui, obrigando as autoridades a evacuar várias regiões. Para escapar aos fogos, algumas pessoas tentaram fugir para o oceano, de onde foram resgatadas por membros da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês), citado pela Associated Press, o furacão Dora, de categoria 4 e que está passar a uma distância segura de cerca de 800 quilómetros, é parcialmente responsável pelos ventos acima de 60 quilómetros por hora. Também a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) avançou, através da rede social X (anteriormente Twitter), que está a acompanhar a evolução dos pontos quentes dos incêndios e do fumo emitido.

Several #wildfires are burning across parts of Hawaii this week, fueled in part by strong winds from Hurricane Dora passing to the south. @NOAA's GOESWest was tracking the hotspots and smoke from the fires as they burned across parts of Maui and the Big Island yesterday evening.… pic.twitter.com/WzApS2ddTi

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 9, 2023