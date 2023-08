“Please allow me to introduce myself“. A frase, que em português significa qualquer coisa como “permitam-me que me apresente” abre o icónico “Sympathy for the Devil” dos Rolling Stones, tema que era frequentemente ouvido nos concertos dos Everest, uma banda argentina de tributo ao quarteto britânico. Naqueles dias, o “Mick Jagger de serviço” dava pelo nome de Javier Milei, e foi precisamente apresentar-se ao mundo o que o economista de 52 anos fez no domingo, ao vencer, contra todas as expectativas, as primárias Presidenciais na Argentina.

O terramoto político provocado pelas primárias teve duas caras: de um lado, o ar de derrota e desapontamento nas sedes das duas maiores coligações eleitorais, o Juntos Pela Mudança e a União Pela Pátria (a coligação atualmente no poder), que ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente; do outro, a alegria de centenas de pessoas no Hotel Libertador, em Buenos Aires, onde a campanha do candidato de extrema-direita acompanhou os resultados e onde, ladeado pela sua vice-Presidente (apologista da ditadura militar que vigorou no país entre 1976 e 1983), declarou representar a “verdadeira oposição” ao sistema, enquanto se entoavam cânticos efusivos de “Milei Presidente”.

Não é certo que chegue à Quinta de Olivos (residência oficial do Presidente da Argentina) — apesar de tudo, as duas coligações do arco do poder argentino juntas ainda o superam por uma margem significativa de mais de 25 pontos — mas o certo é que a noite de domingo representou um passo em frente nesse caminho. As sondagens davam-lhe uma votação na ordem dos 20%; acabou por chegar aos 30,06% que, de acordo com a lei eleitoral argentina, o colocam mais perto de uma vitória — precisa de obter uma percentagem 45% dos votos, ou 40% com uma vantagem de 10 pontos para o segundo classificado na primeira volta das eleições gerais, a 22 de outubro, para ser declarado Presidente.

