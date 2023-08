Se existe um terreno fértil para se encontrar notícias que já são notícias ainda antes de serem confirmadas, esse terreno é o futebol. Porque as transferências envolvem sempre um jogador, dois clubes e muitas mais pessoas. Porque quando envolvem muitos milhões têm tendência a “cair” na imprensa quando estão ainda na fase final das negociações. Porque todas as mudanças levam a um sem números de obrigatoriedades, entre envios de contratos, exames médicos e despedidas. Ainda assim, os mais crentes dos adeptos do FC Porto ainda poderiam acreditar que a saída de Otávio poderia não ser um processo fechado. Era mesmo. E ainda os jogadores azuis e brancos não tinham chegado ao Dragão e já se sabia que o médio estava de saída.

Por coincidência de horários em relação aos voos, o médio foi “apanhado” no aeroporto a despedir-se da família antes de seguir viagem para a Arábia Saudita, onde irá realizar exames médicos antes de assinar pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e companhia, ao mesmo tempo que os adeptos começavam a entrar no Estádio do Dragão para o primeiro encontro oficial da temporada frente ao Farense. Na ficha de jogo, o lugar do internacional português foi substituído por Toni Martínez, num regresso dos dragões ao 4x4x2. E até foi o espanhol a inaugurar o marcador ao minuto 13. Pouco depois, recordava-se Otávio.

Ao minuto 25, número que o jogador utilizava no FC Porto, o Estádio do Dragão levantou-se entre aplausos para uma última homenagem ao médio com a claque Super Dragões a levantar uma tarja que dizia “Otávio, Imortal por direito”. Se em Moreira de Cónegos era a figura de Sérgio Conceição que merecia as atenções, perante mais um castigo aplicado ao técnico pela expulsão no jogo com a Supertaça, agora todo o foco estava no único elemento que esteve em todos os plantéis da era Conceição desde o verão de 2017. Mas a resposta não demorou: ao fazer escala em Madrid, Otávio ligou o telemóvel, viu o que se tinha passado e deixou uma mensagem na sua página do Instagram com a frase “Para sempre dragão” e um emoji a chorar. De recordar que, este sábado, Otávio já não tinha treinado e começara as despedidas dos companheiros no Olival.

“O Otávio é um jogador muito querido para nós. Foi muito importante nos anos que cá esteve. Teve uma oportunidade para sair, entenderam que era bom para o clube e para ele e só posso dar-lhe os parabéns porque fez um grande percurso no FC Porto. Espero que tenha sucesso no futuro”, comentou no final do jogo com os algarvios o central e capitão Iván Marcano, autor do golo que deu a vitória ao FC Porto no décimo minuto de descontos numa partida onde se começou a sentir a falta que o internacional português irá fazer.

“Foi um jogo muito difícil mas acho que bem conseguido. Podíamos ter feito o segundo golo mais cedo, tivemos muitas oportunidades de golo, muitos remates à baliza mas não conseguimos marcar. Confiámos, fomos sempre persistentes e marcámos a acabar o 2-1. Entrámos muito forte, com boa circulação e movimentação dos jogadores. Estávamos a explorar bem o espaço entrelinhas mas não conseguíamos marcar. Nos últimos minutos da segunda parte, baixámos um pouco e sofremos o golo. Depois foi mais difícil,porque se fecharam muito, jogaram com o bloco baixo e foi mais difícil entrar mas conseguimos a vitória”, salientou o central espanhol em declarações na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

Em paralelo, e naquele que foi o jogo 250 pelo FC Porto que coloca Marcano como o quinto estrangeiro com mais encontros oficiais pelos azuis e brancos apenas atrás de Aloísio, Helton, Drulovic e Corona, o central reforçou também o seu estatuto de defesa com mais golos pelos dragões, num total de 29. “Não ligo muito às coisas individuais mas tenho muito orgulho por representar este clube e por aqui continuar. Vamos tentar alcançar os objetivos todos juntos”, concluiu o experiente jogador de 36 anos.