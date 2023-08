Era uma notícia que, se não tivesse a explicação à frente, poderia ser de 2022, do ano anterior ou mesmo de 2019: “Sérgio Conceição ameaça bater com a porta”. Umas horas depois, o estado de espírito já tinha descido para a fasquia do “agastado”, “revoltado” e “insatisfeito” mas nem por isso a saída chegou a ser equacionada em algum momento. Sobrava, sobretudo, uma certeza – pouco mais de uma semana depois de ter elogiado a forma como a SAD do FC Porto estava a operar no mercado de transferências, recordando em específico que muitas vezes segurar os jogadores é tão complicado como fazer uma contratação e pode não ser avaliado da mesma forma, o técnico não passou ao lado da saída de Otávio para o Al Nassr. E era esse “facto” que marcava um encontro frente ao Farense que voltaria a não contar com o treinador principal no banco.

Até 15 de julho, quando a cláusula de rescisão do internacional português era apenas de 40 milhões de euros, a principal prioridade de Sérgio Conceição foi sempre segurar Otávio. Por um lado, o técnico considerava que a saída do jogador levaria a contratação de pelo menos dois jogadores tendo em conta as características que tem e que permitiram a colocação de Pepê como lateral de forma harmoniosa. Por outro, o treinador sabia que o grupo precisa de referências e extensões suas em campo, algo que o médio e Pepe faziam da melhor forma. Era quase como se, fazendo uma lista dos jogadores que poderiam ser vendidos, Otávio estivesse no última lugar da lista. Quando essa data passou, o técnico dos dragões quase que assumiu ter a sua continuidade garantida. No entanto, um mês depois, nova investida acabou mesmo por levar o jogador.

Da parte da administração da FC Porto SAD, e mesmo tendo essa convicção de que seria necessário melhorar a quantidade e a qualidade do plantel, existia necessidade de pelo menos uma grande venda para encaixar verbas na ordem dos 50 milhões de euros até ao final do ano civil para cumprir alguns compromissos como um empréstimo obrigacionista. Em paralelo, e após negociações, o Al Nassr aceitou pagar mais de entrada e menos nas tranches faseadas e também o BMG, que tem 32,5% dos direitos económicos do jogador, baixou o valor a receber do negócio. Da parte de Sérgio Conceição, sobrava uma ideia clara – a partir do momento em que não houve um pagamento integral dos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão, houve negociação entre as partes e era essa negociação que “chocava” com o que tinha sido garantido ao técnico.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.