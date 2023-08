Um homem foi detido esta segunda-feira à noite na ponte do Freixo, no Porto, depois do carro em que seguia ter colidido com uma viatura da GNR que o seguia, na sequência de uma denúncia de violência doméstica.

O acidente aconteceu na Via de Cintura Interna (VCI), no sentido Arrábida — Freixo, no Porto, pelas 21h46, adiantou esta segunda-feira à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, a GNR recebeu uma denúncia de violência doméstica por parte da companheira do detido, em Vila do Conde, no distrito do Porto, e à chegada dos militares o suspeito colocou-se em fuga de carro.

Nessa sequência, acrescentou, a GNR iniciou um “seguimento policial” até à ponte do Freixo, local onde o alegado agressor embateu numa das viaturas desta força policial e acabou detido.

Em resultado desta colisão dois militares, dos dez que seguiam o suspeito, sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportados para o Hospital São João, no Porto.

O homem, de 38 anos, vai ficar detido nas instalações da GNR de Vila do Conde e na terça-feira, pelas 10h00, deverá ser presente a tribunal, referiu a fonte.