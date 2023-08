A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) está a trabalhar numa redução transversal da despesa, incluindo patrocínios, e num modelo que garanta maior transparência na atribuição de apoios a entidades terceiras. Em entrevista à SIC Notícias, a provedora Ana Jorge começou por reafirmar que os apoios suplementares ao desporto vão manter-se com apoio do Governo e assinala que os 82 milhões de euros que resultam da transferência prevista na lei das receitas dos jogos sociais nunca estiveram em causa.

O que está a ser revisto é o modelo de atribuição de apoios suplementares às federações de desporto e de outra natureza. A provedora justificou a comunicação de eventuais cortes a todas as entidades patrocinadas com as circunstâncias que fazem com que seja importante reduzir despesas e aumentar receitas.

“Essas despesas tem sido reduzidas negociando nos apoios que a Santa Casa dá para fora e pela reestruturação da Santa Casa que permitirá olhar para os contratos de fornecimento e de prestações de serviços. Será transversal”, acrescentou. E irá envolver outras áreas apoiadas como a cultura, a música e os festivais.

