Chegada esta altura do Campeonato e olhando para o plantel do Benfica, ainda se vê uma equipa vestida com alguns remendos. Com o mercado muito próximo de fechar, os encarnado quase ficaram com os dedos entalados na porta para reforçarem a equipa com mais um jogador de características ofensivas (que, por este andar, pode não ser o último a chegar à Luz). O Benfica vasculhou na “roupa velha”, viu o que tinha por lá e aproveitou uma peça antiga. Como a moda é cíclica, as águias ganharam uma opção para se comporem chamada Gonçalo Guedes, que estava há muito apontado de novo aos campeões.

O avançado está de regresso à Primeira Liga após ter representado o Benfica na segunda metade da temporada passada. À semelhança do que aconteceu em 2022/23, o internacional português, formado no Seixal, junta-se aos comandados de Roger Schmidt por empréstimo do Wolverhampton, clube inglês que teve um arranque de Premier League atribulado depois de Julen Lopetegui ter deixado o comando técnico da equipa a dias do início da prova.

Desde que a temporada terminou e os encarnados se sagraram campeões nacionais que a possibilidade de o empréstimo se prolongar por mais uma temporada esteve em cima da mesa. Apesar de há muito se considerar esta hipótese, outras lacunas no plantel fizeram esquecer a possível chegada do jogador de características ofensivas. De resto, as maiores carências do clube da Luz, neste momento, parecem ser a baliza (caso Vlachodimos saia) e a lateral direita. No entanto, por certo que Schmidt não ia dizer que não a outra opção atacante ainda para mais low cost. “É uma questão em aberto. Foi um jogador muito importante para nós. Teve azar com as lesões. Se tivermos a oportunidade [de o fazer regressar], será fantástico, porque é um grande jogador. Aprecio-o muito como jogador e como pessoa”, disse o técnico alemão já esta época.

Na temporada passada, Gonçalo Guedes fez 15 jogos com a camisola dos encarnados, mas problemas físicos no joelho atrapalharam o contributo que deu à equipa. Sendo extremo de origem, Roger Schmidt utilizou-o maioritariamente como um dos homens mais adiantados. Nessa condição, marcou dois golos e fez uma assistência em 2022/23 entre uma artroscopia ao joelho esquerdo em março e uma operação devido a uma lesão na cartilagem do mesmo joelho no final de maio, após lesionar-se no dérbi com o Sporting.

“Depois do período difícil que o Gonçalo teve com a lesão, é importante para ele jogar o máximo de minutos possível, num ambiente que conhece bem, num clube que o conhece bem. Foram uma grande parte da sua recuperação, por isso é uma mudança que faz sentido. Tínhamos de ter a certeza de que ele ia jogar o suficiente e, com todas as competições em que o Benfica participa, ele vai jogar muitos jogos. Foi pai pela primeira vez e tem lá um filho, por isso vai estar feliz fora do campo, o que lhe vai permitir ter mais rendimento dentro dele. Além disso, o facto de podermos utilizar o seu salário para complementar outras contratações nesta última semana só pode ser positivo para nós. Liberta dinheiro para ser gasto noutras áreas e dá-lhe a oportunidade de jogar”, explicou Matt Hobbs, diretor desportivo do Wolves.