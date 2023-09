As estradas portuguesas passam nesta sexta-feira a contar com 37 novos radares, dos quais 12 são de controlo da velocidade média. Os radares de velocidade média vão ser testados pela primeira de norte a sul do país (pode ver a lista mais abaixo), mas este sistema não ficará por aqui. “A próxima expansão será muito em breve”, avisa a secretário de Estado da Proteção Civil que diz que a “abordagem antiga não foi suficiente” para baixar número de acidentes de viação: “No início do próximo ano já estaremos em condições de garantir a restante expansão”.

Por agora entram em funcionamento 37 radares aos quais vão juntar-se mais 25 a breve prazo, no total de 62, conforme adiantou à Lusa o Presidente da ANSR, Rui Ribeiro. A intenção do Governo é ir reforçando este sistema, com Patrícia Gaspar a dizer à RTP que não ficará pelas localizações atuais (ver em baixo quais são). “O grande racional de base para a expansão deste sistema de controlo de velocidade é reduzir os índices de sinistralidade e em concreto o número de vítimas mortais”, explica a governante que disse ainda que as localizações atuais resultaram de um estudo de base que mostrou que são os sítios “onde a sinistralidade é mais alta, sobretudo quando associada ao excesso de velocidade”.

Os radares vão permitir “controlar a velocidade num espaço mais dilatado e controlar diferentes carros em simultâneo e não apenas um. Nos troços a sinistralidade não se regista num ponto concreto, mas sim, ao longo do troço, e portanto, pode revelar se ao longo deste troço há realmente um controlo de velocidade”, detalhou ainda Patrícia Gaspar.

