Ainda houve margem para a chegada de mais dois jogadores, Juan Bernat e Francisco Conceição. Ainda houve margem para fazer duas vendas que poderia ter sido apenas uma, com Ristic a juntar-se a Odysseas Vlachodimos entre os jogadores que disseram adeus à Luz porque o Benfica já não tinha mais espaço para poder apenas fazer um empréstimo após as confirmações de Paulo Bernardo no Celtic e de Schjelderup no Nordsjaelland. Ainda houve margem para perceber como mexia o resto do mercado para oportunidades de negócio finais que não apareceram. Houve margem para quase tudo mas Benfica, FC Porto e Sporting tinham os seus plantéis “tecnicamente fechados”. Quer isso dizer que tudo foi resolvido? Não. E os três candidatos ao título fizeram o que conseguiam sabendo que há alguns problemas que continuaram por resolver.

Um Benfica mais versátil mas com os mesmos dois problemas que tinha por resolver

Nas primeiras semanas de mercado, tudo apontava para que o Benfica conseguisse cumprir aquilo que um bom aluno deve ter preparado quando chega o teste do mercado. Enzo Fernández não tinha sido substituído de forma direta, chegou agora Orkun Kökçü naquele que foi o maior investimento de sempre do clube; Ángel Di María estava livre, mostrou-se na disposição de aceitar um convite de uma temporada de regresso à Luz, o ataque ganhou mais uma opção de peso para as alas; David Jurásek foi contratado para o lugar que tinha sido nos últimos anos de Grimaldo; até a saída de Gonçalo Ramos, quando Taty Castellanos já tinha rumado à Lazio e Santiago Giménez se tornara um sonho impossível, foi compensada no dia seguinte com a chegada de Arthur Cabral, avançado da Fiorentina. Visto assim, Roger Schmidt teve o mercado que queria; olhando para o plantel, as últimas semanas acabaram por não superar dois problemas que continuam a existir.

