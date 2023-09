Piers Morgan já não era propriamente um nome indiferente no mundo britânico e do futebol mas foi depois da entrevista bombástica a Cristiano Ronaldo ainda antes do Campeonato do Mundo do Qatar que se tornou alguém incontornável. Quando conseguia exclusivos, não ficava pedra sobre pedra. E se com o português essa conversa foi o início do fim da relação do número 7 com o Manchester United, com o último convidado isso significou mesmo um fim de linha naquilo que parecia ser um autêntico beco sem saída: Luis Rubiales.

“Sim, claro que me vou demitir. Sim, falei com o meu pai e com as minhas filhas e tenho de preservar a minha dignidade”, diz o presidente suspenso (pela FIFA) da Real Federação Espanhola de Futebol num excerto da entrevista que passará na íntegra nos próximos dias mas que já está a provocar várias reações.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv — Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023

“Adoro tanto as minhas filhas e sei que elas me adoram tanto… Sou alguém muito feliz e muito orgulhoso delas. São muito, muito próximas de mim. Sobre a minha demissão, sim, claro que me vou demitir porque eu não consigo continuar a fazer o meu trabalho. Falei com o meu pai, falei com as minhas filhas, falei com alguns amigos muito próximos de mim e disseram-me que tenho de me focar em preservar a minha dignidade, continuar com a minha vida porque se não o fizesse iria causar dano a pessoas de quem gosto. Quando alguém não está a pensar apenas em si, porque eu tive de suportar muito ao longo destas últimas três semanas… Isto já não é só sobre mim, afeta outras pessoas. É por isso que penso ser nesta fase a decisão mais inteligente a tomar perante tudo”, referiu ainda Luis Rubiales no mesmo excerto revelado.

