A cápsula da NASA que passou os últimos sete anos a navegar pelo Sistema Solar já chegou à Terra. E trouxe uma amostra da sua viagem, mais concretamente 250 gramas de um asteroide, que podem conter moléculas para ajudar à resposta sobre a formação da humanidade.

Osiris-Rex aterrou este domingo de manhã, no centro de teste e treino militar de Utah, nos Estados Unidos da América (EUA). Esta foi a primeira vez que a NASA conseguiu trazer amostras de um asteroide para a Terra.

“Esta missão prova que a NASA faz grandes coisas”, disse Bill Nelson, administrador da agência espacial, citado pelo The New York Times. “Coisas que nos inspiram, coisas que nos unem, coisas que mostram realmente que nada está fora do nosso alcance”.

Para Bill Nelson, o “impossível tornou-se possível”, ao ter recolhido as amostras do asteroide Beannu, que podem ajudar a perceber como é que estes “impactam a Terra” e até a formação do Sistema Solar.

Após a aterragem, a cápsula foi tapada, de forma a não ferir os cientistas que auxiliaram no momento, e transportada por um helicóptero para as instalações da NASA, para ser examinada.

The #OSIRISREx sample return capsule has been bagged to protect what scientists hope will be a treasure trove of pristine samples from asteroid Bennu: https://t.co/G7LRcaO9Ne pic.twitter.com/UPhug705Aj — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) September 24, 2023

Na chegada, os cientistas usaram máscaras para prevenir a potencialidade de o objeto largar gases prejudiciais e levaram-na para uma “sala limpa”. Mas esta não será a sua “casa” definitiva.

Segundo o The Guardian, a cápsula mudará novamente de sítio, sendo amanhã de manhã transferida para o Johnson Space Center, na cidade de Houston, no Texas. É esperado um avião militar C7 para fazer o transporte.

Precious cargo ???? The #OSIRISREx asteroid sample hitches a ride on a helicopter. The next stop is a clean room here in Utah. It will eventually make its way to @NASA_Johnson for scientific analysis. pic.twitter.com/pP6ZHVtTXg — NASA (@NASA) September 24, 2023

A cápsula partiu em 2016 do centro da NASA em Cabo Canaveral, na Flórida, e chegou a Bennu em 2018. Osiris-Rex demorou outros dois anos a perceber qual era o melhor local para recolher amostras e foi aí que se aproximou do asteroide e extraiu poeiras e pedaços de rochas.

Esta, no entanto, não foi a primeira tentativa desta “dádiva para o mundo”, como descreveu a investigadora principal da missão, Dante Lauretta, citada pelo jornal norte-americano.

Em 2004, um grupo de cientistas apresentou à NASA o projeto do suposto Osiris-Rex, mas este acabou por ser devolvido, por representar diversas falhas. Três anos mais tarde, uma versão melhorada do projeto foi novamente entregue e, desta vez, aprovada. No entanto, o orçamento acabou por deitar por terra a missão da equipa.

Finalmente, em 2011, a NASA decidiu pegar no projeto da cápsula e o grupo dedicou os cinco anos seguintes a melhorá-lo, para que Osiris-Rex pudesse ser lançado para o espaço.

Apesar de esta ser a primeira vez que a NASA consegue trazer amostras de um asteroide para a Terra, uma agência espacial japonesa, JAXA, já o tinha feito em 2010, quando recuperou menos de um miligrama de Itokawa, um asteroide localizado perto do planeta.