O Ajax entrou no fim de semana com dois empates, uma derrota e apenas uma vitória em quatro jornadas disputadas nos Países Baixos e bem longe dos registos dos rivais PSV ou AZ Alkmaar. O clube de Amesterdão ainda não virou a página depois da saída de Erik ten Hag — e da debandada do grupo que em 2019 chegou às meias-finais da Liga dos Campeões — e o terceiro lugar da época passada foi apenas o início de uma avalanche que continua a fazer estragos.

Este domingo, o Ajax tinha um dos primeiros verdadeiros desafios da temporada ao receber o eterno rival Feyenoord. E tudo o que poderia ter corrido mal, correu ainda pior. Santiago Giménez abriu o marcador para a equipa de Roterdão dentro dos 10 minutos iniciais, bisou pouco depois e Igor Paixão aumentou a vantagem ainda na primeira parte, com o Ajax a sair para o intervalo a perder por 0-3 em casa.

Play has been stopped in the match between Ajax and Feyenoord as fans are throwing flares onto the pitch.

Ajax are currently 3-0 down with 55 minutes played.

