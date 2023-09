No último sábado, um homem de 60 anos saltou as cancelas de embarque, no aeroporto de Lisboa, e entrou num dos aviões sem autorização para tal. Acabou por ser detido pela PSP, que foi chamada ao local depois de receber a informação do comandante do avião, de que existia “um passageiro a bordo sem permissão para tal e que inclusive já tinha mudado de lugar algumas vezes dentro da aeronave de forma a ludibriar a tripulação”.

O homem teria bilhete para embarcar, mas o embarque foi recusado “pelo facto de exalar um odor forte a álcool e não ter um discurso coerente”, referiu a PSP em comunicado. Além disso, ainda na porta de embarque, recusou mostrar a sua identificação e o bilhete, “não fornecendo nenhum dado identificativo”. “O suspeito ignorou essa informação e, sem que nada o fizesse prever, passando por cima das cancelas da respetiva porta, dirigiu-se para o interior da aeronave”, acrescentou a PSP, que foi chamada ao local através da Divisão de Segurança Aeroportuária.

Apesar das tentativas dos agentes para que o homem saísse do avião, este nunca colaborou e não abandonou o avião de forma voluntária, “mesmo depois de informado que, se não o fizesse, estaria a incorrer num crime de desobediência”. A PSP relata ainda que “o suspeito disse que apenas iria sair da aeronave quando chegasse ao seu destino”. Isso não aconteceu e o homem acabou mesmo por ser detido.

Depois da detenção, foi constituído arguido, ficou com termo de identidade e residência e, uma vez que tem residência em Portugal, já foi notificado para comparecer no tribunal de Lisboa, na secção de pequena criminalidade, para o início do julgamento, sendo suspeito dos crimes de desobediência, resistência e coação.