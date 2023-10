Pelo menos sete pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas num incêndio numa conhecida discoteca da cidade de Murcia, no sul de Espanha, avança o El País. Os serviços de emergência não descartam que existam mais mortos, uma vez que várias pessoas ainda se encontram desaparecidas.

De acordo com o presidente da Câmara da cidade, o incêndio deflagrou na discoteca Teatre, em Murcia, por volta das 6h da manhã deste domingo, menos uma hora em Portugal Continental. O fogo, que mobilizou 40 bombeiros e 12 veículos, foi entretanto declarado extinto.

Os serviços de emergência confirmam a morte de quatro pessoas e admitem que possam existir mais cadáveres no interior do espaço, que fica de na zona de Atalayas, em Murcia. Não se conhecem ainda pormenores sobre as vítimas mortais mas sabe-se que os quatro feridos, que sofreram intoxicações devido à inalação de fumo, são duas mulheres de 22 e 25 anos e dois homens de 41 e 45 anos.

Los servicios de emergencias confirman de momento el fallecimiento de 4 personas en el incendio de la discoteca Teatre en Atalayas, y siguen trabajando para esclarecer el número total. ⚫️ Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasladamos el pésame a familiares y amigos. pic.twitter.com/5ftySzBpxL — Ayuntamiento de Murcia (@AytoMurcia) October 1, 2023