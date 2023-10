O Orçamento do Estado para 2024 prevê uma verba de 2.593 milhões de euros para a Segurança Interna, um aumento de 5,7% face à execução estimada até ao fim de 2023.

Do lado da receita (de 2.593 milhões de euros) prevê-se um decréscimo de 6,7%, o que significa um saldo orçamental de zero. A diminuição do total de receita consolidada “resulta sobretudo da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e respetiva passagem de competências para outros programas orçamentais”, refere a proposta do Orçamento do Estado para 2023 entregue pelo Governo na Assembleia da República.

