Rotem Neumann estava desaparecida há três dias depois do ataque do Hamas a um festival de música eletrónica perto da fronteira de Gaza, em Israel. Esta terça-feira, a jovem israelita com passaporte português foi encontrada morta, segundo avançou o seu primo, Tomer Neumann, à Associated Press.

Pelo menos 260 pessoas foram mortas, e outras sequestradas, no ataque do Hamas àquele festival. Quando começou a ouvir os disparos dos rockets, a jovem de 25 anos telefonou aos pais, contou o mesmo familiar. Esta foi a última vez que os mais próximos tiveram notícias de Rotem.

Após o chamada, a jovem terá entrado num carro e rumou a norte, em busca de abrigo. Pelo caminho, o grupo viu-se encurralado por camiões dos militantes do Hamas, que começaram a disparar com recurso a metralhadoras. Quando os conseguiram despistar, saíram do carro e começaram a correr para longe da fronteira, para leste, até encontrarem um abrigo. A última mensagem que a família de Rotem teve acesso foi uma partilha de localização — do abrigo antiaéreo — a um amigo, a quem dizia que estava em segurança e que fosse lá ter. O amigo não terá chegado a ir para o abrigo.

Segundo o relato do primo, os militantes acabaram por encontrar o abrigo e bombardearam-no. Foram encontrados corpos na área em redor.

Após o ataque, ao jornal Público, Tomer Neumann avançou que teve acesso a estas informações “por uma série de pessoas que estiveram na mesma situação, escaparam e falaram” com a família de Rotem. “Sei que quando chegaram a este abrigo encontraram um monte de corpos”, contou.